حج / بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية بالإنجليزية والفرنسية



مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال هاني بن حسني حيدر أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة) سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبين أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس سعياً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon), ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

ويتاح الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي: https://haj.gph.gov.sa/sermon

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10:40ت م

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