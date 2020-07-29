شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حجاج بيت الله في المسجد الحرام لتأدية «طواف القدوم» والان نبدء بالتفاصيل

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم في ظل إنسيابية كبيرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية. وقد جهزت رئاسة شؤون الحرمين كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

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