شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: توحيد الصفوف لإنجاح مسارات الحل السياسي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الالية المقترحة من المملكة خطوة ايجابية ستعزز الثقة بينهما وتسمح للحكومة لممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل لمؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: توحيد الصفوف لإنجاح مسارات الحل السياسي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.