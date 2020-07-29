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تعليم تبوك يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس
بهدف الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة
متابعات الخليج 365 - تبوك
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ.
مهام اللجنة:
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، وتتضمن مهام اللجنة بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عددًا من المهام منها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب.
وأيضًا، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم لعمليات الاستعداد.
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