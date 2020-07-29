فيديو.. فضل صيام يوم عرفة

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم كما أنه أحد أيام أشهر الحج وأحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، ولهذا هناك فضل صيام يوم عرفة الذي يستغله المسلمون للاستفادة من هذا اليوم الذي أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، حيث نزل فيه قول الله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا).



وقد جاء فضل صيام يوم عرفة حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه فعن هنيدة بن خالد – رضي الله عنه – عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين ) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.

كما جاء في فضل صيام يوم عرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن صيام يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ).



ويعظم الدعاء في يوم عرفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره , كما يكثر فيه العتق من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة).

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مواسم الخيرات:

وأكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن صيام يوم عرفة من مواسم الخيرات التي لا يفرط فيها مسلم لقوله ﷺ: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

وأضاف الشيخ المطلق: ولم يستثنِ ﷺ موافقته ليوم سبت فدلَّ على جواز صيام السبت لاسيما إن وافق الأيام الفاضلة، وقد رد العلماء قديمًا وحديثًا قول من قال بكراهته أو تحريمه.

وأوضحت كبار العلماء في التغريدة أن “من صام يوم عرفة فله أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده). يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى، أما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم.. ابن باز رحمه الله”.

وأكدت كبار العلماء أن من تعظيم شعيرة الحج أن تؤدى كما أدها النبيﷺ، قال ﷺ: (خذوا عني مناسككم).

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