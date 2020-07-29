محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر. وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.أنور قرقاش المملكة العربية السعودية 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:51 AM قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم Advertisements قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر. وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم. الكلمات المفتاحية ، قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر ،

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