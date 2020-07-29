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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية "رهو"، حيث تؤثر في مناطق عدة.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، والأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:36 AM
قال: تهطل على مناطق عدة بالمملكة وتمتد ناحية منطقة المدينة المنوّرة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية "رهو"، حيث تؤثر في مناطق عدة.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، والأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.
، "رهو" مستمرة ونشطة.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الأربعاء" ،
المصدر : الخليج 365
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