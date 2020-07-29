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بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.صحة جدة
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:26 AM
قالت عبر حسابها: يجب أن يكون مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه
بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
، صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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