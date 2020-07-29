، صحة جدة: هذا هو الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت عبر حسابها: يجب أن يكون مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه

بيّنت صحة جدة أن الوقت المسموح لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم للأطفال ٣ - ٥ سنوات مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.صحة جدة