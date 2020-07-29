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خصّصت وزارة الحج والعمرة؛ حافلات خاصة لتنقلات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية والرامية لسلامة ضيوف الرحمن في أثناء أداء النسك.
وأكدت وزارة الحج أن الوسيلة الوحيدة لتنقلات حجاج هذا العام، هي؛ الحافلات "الباصات" فقط دون غيرها.
وتم إعداد خطة خاصة بكل فوج؛ بحيث كل فوج له حافلاته الخاصة، مخصصة برقم مقعد الحاج طوال فترة الحج.وزارة الحج والعمرة
هذه الوسيلة الوحيدة التي اعتمدتها وزارة الحج لتنقلات حجاج هذا العامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-29
خصّصت وزارة الحج والعمرة؛ حافلات خاصة لتنقلات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية والرامية لسلامة ضيوف الرحمن في أثناء أداء النسك.
وأكدت وزارة الحج أن الوسيلة الوحيدة لتنقلات حجاج هذا العام، هي؛ الحافلات "الباصات" فقط دون غيرها.
وتم إعداد خطة خاصة بكل فوج؛ بحيث كل فوج له حافلاته الخاصة، مخصصة برقم مقعد الحاج طوال فترة الحج.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:32 AM
وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية لسلامة ضيوف الرحمن
خصّصت وزارة الحج والعمرة؛ حافلات خاصة لتنقلات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية والرامية لسلامة ضيوف الرحمن في أثناء أداء النسك.
وأكدت وزارة الحج أن الوسيلة الوحيدة لتنقلات حجاج هذا العام، هي؛ الحافلات "الباصات" فقط دون غيرها.
وتم إعداد خطة خاصة بكل فوج؛ بحيث كل فوج له حافلاته الخاصة، مخصصة برقم مقعد الحاج طوال فترة الحج.
، هذه الوسيلة الوحيدة التي اعتمدتها وزارة الحج لتنقلات حجاج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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