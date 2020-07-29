شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مناسك حجاج بيت الله الحرام بعد انهاء العزل الصحي المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

توجه حجاج بيت الله الحرام من 160 جنسية إلى ميقات "السيل" لبدء مناسك الحج بعد اكتمال العزل الصحي المؤسسي و التأكد من خلوهم تمامًا من فيروس «كورونا» المستجد، وضمان سلامة الجميع حيث أكمل حجاج بيت الله 7 أيام في الحجر المؤسسي منذ اليوم الأول لذي الحجة، وتوجهت وفود الحجيج إلى ميقات "السيل" لبدء مناسك الحج وسط تكامل الخدمات الصحية وتسخير كل الإمكانات والطاقات البشرية والآلية؛ لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج بشكل صحي وآمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء مناسك حجاج بيت الله الحرام بعد انهاء العزل الصحي المؤسسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.