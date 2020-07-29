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أمانة الشرقية تتفاعل مع بائعة العصير بحي طيبة: تواصلي معنا لاتخاذ اللازم
تعيل أسرتها وأمها المعاقة وتريد ترخيص بسطتها
متابعات الخليج 365 - الشرقية
تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الثلاثاء، مع مقطع فيديو يدعو لدعم سيدة تعيل أسرتها وأمها المعاقة.
وبحسب الفيديو، تبيع السيدة العصير على بسطة في حي طيبة بالدمام، وتعاني من ظروفها المادية السيئة وتريد ترخيص البسطة، لترد أمانة الشرقية معلقًا عللى المقطع المتداول تحت وسم “بائعة حي طيبة”، ودعت السيدة إلى التواصل معها وتزويدها بأرقام التواصل لاتخاذ اللازم.
وعلق مواطنون على تفاعل أمانة الشرقية السريع، مقدمين لها الشكر على التواصل والاهتمام، مؤكدين أن حرص الأمانة على معايير الصحة والنظافة محل تقدير الجميع غير أن مساعدة السيدة ومن مثلها يضاف إلى رصيد أعمالهم في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المنتجة.
ورأى معلقون أنه يجب إعطاء التصريح لأي مواطن بدون تعقيد بدلًا من أن ينشر مقطع فيديو له ليطالب بهذا الحق، مطالبين بوضع حلول واضحة وسهلة خالية من التعقيد لكل من يريد ترخيص بسطة لأي نشاط طالما أنه يلتزم بالإجراءات.
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