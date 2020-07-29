الجبير: الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية لتوحيد الصف

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تمثل نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة متابعات الخليج 365 اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

آلية تسريع اتفاق الرياض:

وكان مصدر مسؤول، قد صرح بأن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية، كما تتضمن تشكيل حكومة يمنية بين الشمال والجنوب.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تكليف رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بتشكيل حكومة كفاءات، خلال 30 يومًا على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلًا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

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كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين.

الانتقالي يتخلى عن الإدارة الذاتية:

من جهته، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم تخلي المجلس عن إعلان الإدارة الذاتية، لإتاحة تطبيق اتفاق الرياض، بعيد إعلان المملكة تقديم آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس.

وأكد دعم المجلس لجهود تحالف دعم الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهًا بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

وأوضح نزار هيثم أن ذلك يأتي استجابةً لتدخل قيادتي السعودية والإمارات، وحرصًا من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ الاتفاق وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح صحفي، اليوم، إننا نؤكد استمرار وتعميق شراكتنا الإستراتيجية مع التحالف على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وتأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.

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