السعودية | الحجاج يبدأون مناسك رحلتهم.. وسط إجراءات استثنائية

شكرا لقرائتكم الحجاج يبدأون مناسك رحلتهم.. وسط إجراءات استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ حجاج بيت الله الحرام "ضيوف الرحمن"، مناسك رحلتهم الأربعاء، بالتصعيد إلى مشعر منى بعد أن اكتمل وصول جميع الدفعات، وسط ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات.

وأفاد مراسل "العربية" بأن حافلات الحجاج غادرت العزل الصحي في مكة لبدء المناسك، حيث انطلقت في أول أيام التروية، بعد أن تم تجميعهم في نقطة تجمع بسعة 5000 متر مربع مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما تم توزيعهم على مجموعات يرافقهم مشرف تابع لوزارة الحج والعمرة.

"جاهزية تامة وخبرة كافية"

وفيما تستمر الأعمال الأمنية قبل بدء المناسك مع تشديد الإجراءات وتطبيق الوقاية من الوباء، أفاد الفريق خالد الحربي، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، بأن لدى المملكة الجاهزية التامة والخبرة الكافية التي تمكنها من إدارة أي حالة، وليس لديها أي هاجس أمني بخصوص التقلبات الجوية، مؤكداً أن الخطر الوحيد الذي تعمل عليه السلطات هذا العام هو خطر الجائحة وكيف ستؤمن سلامة الحجاج لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

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يوم التروية

من المفترض أن يقضي الحجاج بمنى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه.

وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، حيث يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً دون جمع ويُسن المبيت في منى.

ثم يعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.

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صورة أرشيفية من أعوام سابقة لارتواء حاج من ماء زمزم

يوم عرفة.. أهم الأيام

كما سيقف حجاج بيت الله، غداً الخميس، على صعيد عرفات، ويأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم في صعيد عرفات الذي يحتضن جبل الرحمة.

ومن أعمال الحجاج في يوم "عرفة" الوقوف بالمشعر بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً.

أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإن ذلك يفسد حجّه.

يوم عرفة

ويأتي الحجاج يوم عرفة إلى مسجد "نمرة" ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعون بالدعاء حتى غروب الشمس.

ثم يعود الحجاج إلى الحرم الشريف لطواف الإفاضة وهو 7 أشواط، يليه السعي بين الصفا والمروة، يلي ذلك النحر، وهو ذبح الهدي للحجاج المتمتعين والقارنين، ثم الحلق والتقصير.

عن الطواف

في السياق أيضاً، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام، وهيأت رئاسة الحرمين كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول الحجاج وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأفواج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

صحن الطواف

كما جهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، 660 عربة كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج مكة، مع حرصها على تقديم خدماتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم. وستقدم الرئاسة سجادة صلاة لكل حاج، حيث ستقدم مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان وافق على تكليف الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، بإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، وذلك وفقاً لما أعلنته، الثلاثاء، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.