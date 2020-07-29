- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-29
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:30 AM
من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محلياً
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.
، الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.