محمد بن مسعود - الدمام - من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محلياً

أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.

ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.

كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.الصين فيروس كورونا الجديد