، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 176 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الـ24 ساعة الماضية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم إصابات يومي منذ تسعة أيام.

وسجلت الولاية تسع حالات وفاة جديدة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 92، وفي أستراليا إلى 176 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 15304 إصابات تعافى منها 9431 شخصًا.فيروس كورونا الجديد أستراليا