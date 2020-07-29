- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم إصابات يومي منذ تسعة أيام.
وسجلت الولاية تسع حالات وفاة جديدة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 92، وفي أستراليا إلى 176 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 15304 إصابات تعافى منها 9431 شخصًا.فيروس كورونا الجديد أستراليا
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 176 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-29
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم إصابات يومي منذ تسعة أيام.
وسجلت الولاية تسع حالات وفاة جديدة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 92، وفي أستراليا إلى 176 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 15304 إصابات تعافى منها 9431 شخصًا.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:13 AM
في الـ24 ساعة الماضية
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم إصابات يومي منذ تسعة أيام.
وسجلت الولاية تسع حالات وفاة جديدة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 92، وفي أستراليا إلى 176 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 15304 إصابات تعافى منها 9431 شخصًا.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 176 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 176 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.