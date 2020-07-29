اخبار السعوديه

مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع المواطن الشاب حسن الزهراني، التغلب على إصابته بشلل نصفي، لتحقيق حلمه في ممارسة الغوص.

وكان الزهراني قد تعرض لحادث وهو بعمر الـ 14 عامًا، أصيب على إثرها بشلل نصفي.

وتدرب الزهراني على الغوص على يد صديقه، وحصل على رخصة الغوص العالمية، ليؤكد أن الإعاقة في الفكر وليست جسديًا، بحسب العربية.

وأكد الشاب أنه تقبل حياته مع الإعاقة، وأكمل دراسته، وعمل في الخطوط ، مشيرًا إلى أن عزيمته هي التي جعلته يتخطى ما مر به لتحقيق أهدافه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا