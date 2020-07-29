شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع المواطن الشاب حسن الزهراني، التغلب على إصابته بشلل نصفي، لتحقيق حلمه في ممارسة رياضة الغوص.

وكان الزهراني قد تعرض لحادث وهو بعمر الـ 14 عامًا، أصيب على إثرها بشلل نصفي.

وتدرب الزهراني على الغوص على يد صديقه، وحصل على رخصة الغوص العالمية، ليؤكد أن الإعاقة في الفكر وليست جسديًا، بحسب العربية.

وأكد الشاب أنه تقبل حياته مع الإعاقة، وأكمل دراسته، وعمل في الخطوط السعودية، مشيرًا إلى أن عزيمته هي التي جعلته يتخطى ما مر به لتحقيق أهدافه.