شكرا لمتابعة خبر عن منع مشاعل الجلعود من دخول منشأة بسبب ملابسها في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): تعرضت مشهورة " سناب شات " مشاعل الجلعود، للمنع من دخول إحدى المنشآت في حائل. تعرضت مشهورة " سناب شات " مشاعل الجلعود، للمنع من دخول إحدى المنشآت في حائل. وأوضحت الجلعود أن صاحب المنشأة رفض دخولها بسبب ملابسها التي وصفها بغير اللائقة. وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ الشرطة، وعندما حضرت أبلغتها أن صاحب المنشأة له كامل الحرية في السماح لها بالدخول أو العكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع مشاعل الجلعود من دخول منشأة بسبب ملابسها في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.