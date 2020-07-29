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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..ضيوف الرحمن يغادرون العزل الصحي لبدء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثقت مجموعة من الصور، مغادرة حجّاج بيت الله الحرام، للحجر الصحي في فنادقهم بمكة المكرمة، متوجهين إلى ميقات "السيل" لبدء مناسك الحج.
ويتوجّه حُجّاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء إلى مِنى، استعداداً للوقوف بعرفة يوم غدٍ الخميس.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، فيما تم تعقيم المنطقة المحيطة بالكعبة المشرّفة.
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