عروض التسوق خلال عيد الأضحى مع الموفر

︎

.

لقد أصبحت المناسبات الدينية في اخر السنوات فرصة كبيرة للتسوق عبر الانترنت ، فالمتاجر تحاول ان تستغل هذه المناسبة من أجل زيادة مبيعاتها وتقديم عروض مغرية، والمتسوق يغتنم هذه الفرصة من أجل شراء مقتنياته بأثمان جيدة وتوفير بعض المال .



أقوى عروض عيد الأضحى سنة 2020

بالنسبة لنا هذه السنة سوف نحال اغتنام فرصة عيد الاضحى من خلال احسن منصة عربية في هذا المجال و هي منصة الموفر ، ومن لا يعرف الموفر فهو أكبر شبكة او موقع عربي في مجال كوبونات وعروض التخفيض لأكثر من 70 متجر عربي وعالمي .

وحسب موقع الموفر فإن أحسن كوبونات وعروض خصم عيد الاضحى 2020 تتمثل في الأفكار التالية :

● تقديم هدية

نحن في بلدنا نقدم الهدايا خلال عيد الاضحى سواء لامهاتنا وابائنا او زوجاتنا او حتى اصدقائنا ، يقدم الموفر العديد من المتاجر بخصومات كبرى يمكن أن تستغلها في شراء هدية قيمة لعزيز عليك خلال هذه المناسبة الدينية، من امثلة الهدايا نجد : الساعات متوفرة في متجر امازون ( السعودية ، الامارات) او متجر نون ايضا ، العطور هناك عدة خيارات يمكن استغلال المتاجر العامة أو استخدام كود خصم العربية للعود، حيث يطرح حاليا عروض وتخفيضات هائلة يمكن استغلالها .

● شراء كتب و روايات

العيد هذه السنة توافق مع انتشار فيروس كورونا أو جائحة كورونا ، ومعظم الدول العربية تعرض لهذا الفيروس الخطير وتشهد تلك البلدان اما حجر كلي او جزئي او مفروض فيها إجراءات خاصة لمنع انتشار الفيروس ، وتقريبا العيد سيمر في المنزل ، لماذا لا تفكر في اقتناء رواية او كتاب جديد في التنمية البشرية، هناك عدة عروض متوفرة من خلال منصة الموفر ، و من أحسن العروض نجد متجر جملون ، ادخل لموقع الموفر واكتب ” كود خصم جملون ” وسيظهر لك استخدمه في شراء أي كتاب ليصلك في اليوم الموالي خاصة للسعوديين ، او يمكن استخدام كود خصم جرير وهي المكتبة الأمثل في السعودية توفر العديد من المنتجات التعليمية بالاضافة للكتب .

اغتنم الفرصة وحمل تطبيق الموفر ليصلك جديد عروض عيد الاضحى

طريقة اخرى نعرضها عليكم لاقتناص الفرص مع تخفيضات العديد وهي تحميل تطبيق الموفر، وهو يدعم هواتف آيفون وهواتف أندرويد ويمكن تحميلها من خلال المتاجر التالية :

متجر ابل ستور : تطبيق الموفر ios

Advertisements

متجر جوجل بلاي : تطبيق الموفر للاندرويد

مميزات تطبيق الموفر :

من أهم مميزات التطبيق انه سهل الاستخدام فبدل انك تضطر للدخول الى الموقع عبر المتصفح، تدخل بشكل سريع من خلال أيقونة التطبيق في الهاتف .

●العروض الخاصة بالعيد عادة تكون لفترة وجيزة اسبوع او ايام، واذا كنت لا تمتلك وسيلة تعرض عليك العروض بشكل لحظي قد تفقد فرصة الاستفادة من عدة عروض ، لهذا التطبيق يمنحك أولوية الاستفادة من العروض .

● كل عرض جديد سيقوم التطبيق بإرسال تنبيه لك بتوفره وبالتالي الاستفادة منه .

أهم العروض التي يمكن ان تستفيد منها في عيد الأضحى مع تطبيق الموفر

حاليا هناك العديد من العروض لكن العروض الأكثر جذبا هي :

● عروض الطيران !!! قد يبدو لك الأمر غريبا لكن شركات الطيران بعد العودة للعمل بعد توقف طويل، تقدم حاليا ومع مناسبة العديد عروض خيالية من أجل تشجيع الناس على السفر مرة اخرى ، لهذا ان كنت تخطط لقضاء فترة عطلة في المستقبل يمكنك اقتناء التذكرة الان لك ولأسرتك .

● المطاعم !! ما قلناه عن الطيران تقريبا ينطبق على المطاعم فهي ايضا عانت بشكل كبير من جائحة كورونا وتسببت لاصحاب المطاعم بخسائر فادحة، لهذا فهم حاليا يقدمون عروض تخفيض مذهلة خلال العيد لهذا اغتنم الفرصة واستفد من هذه العروض ووفر المال ..

● السياحة العلاجية : تقدم اقوى المنتجعات العلاجية خصومات وعروض خاصة خلال عيد الأضحى ، ولا تعتقد انها مخصصة للمرضى، السياحة العلاجية مفيد للجميع وهي نوع من الاسترخاء ، خاصة لمن يعاني من التعب والإرهاق في العمل فاسبوع في هذه المنتجعات سيعيد لك الروح والقوة من جديد .

