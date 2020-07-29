شركة ترشيد تعلن عن توفر وظائف تقنية لذوي الخبرة في أنظمة أوراكل

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تعلن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة – ترشيد (شركة حكومية) عن توفر وظائف تقنية في (الرياض) لذوي الخبرة في أنظمة (أوراكل) من حملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

– استشاري منصة أوراكل السحابية – للمالية وإدارة محفظة المشاريع وإدارة سلسلة التوريد (Oracle ERP Cloud Finance / PPM and SCM Consultant)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة 6 سنوات في أنظمة أوراكل للمالية وإدارة سلسلة التوريد منها سنة في منصة أوراكل السحابية.

– استشاري منصة أوراكل السحابية – للتقنية وإدارة رأس المال البشري (Oracle ERP Cloud Technical and HCM Consultant)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة 5 في أنظمة أوراكل (التعديل، التعريب، الإضافات) منها سنة في منصة أوراكل السحابية.

الشروط العامة:

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– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات الأخرى المطلوبة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الشركة:

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) شركة حكومية تم تأسيسها مؤخراً من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتحفيز وتطوير المملكة العربية السعودية في كفاءة استخدام الطاقة، وتأتي الشركة نتيجة جهد تعاوني بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة لتكون شركة ترشيد رائدة في مجال كفاءة الطاقة والبناء نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تفويضها لتطوير وتمويل وإدارة مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الحكومية والتجارية التي تحقق وفورات كبيرة في الطاقة للمملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1441/12/7هـ (الموافق 2020/7/28م) عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3jRmDVp

