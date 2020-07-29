مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للجنسين للعام 2020م

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تعلن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن فتح باب التسجيل في فرص الابتعاث للعام 2020م في مختلف التخصصات الطبية والصحية للرجال والنساء على النحو التالي:
للإطلاع على التخصصات المطلوبة: إضغط هنا
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الاختصاص للبورد السعودي أو ما يعادلها.
الوثائق المطلوبة:
– السيرة الذاتية (محدثة).
– صور الشهادات مرتبة حسب الأحدث.
– صور من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– خطابين توصية جديدة.
– صورة من الهوية الوطنية.
للإطلاع على شرح مصور عن طريقة التقديم على الوظائف: إضغط هنا
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/7هـ (الموافق 2020/7/28م) من خلال الضغط على (بحث) واختيار الوظيفة (حسب التخصص) وتعبئة الطلب عبر الرابط: http://bit.ly/2NyaGb5 في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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