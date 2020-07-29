مسك الخيرية تعلن برنامج التدريب التعاوني الافتراضي لكافة التخصصات

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تعلن مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب التعاوني عن بعد (Virtual Internships) وهي فرص تدريب عن بعد في أبرز الشركات الكبرى والناشئة بكل من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج أو طالب مقبل على التخرج (في كافة التخصصات).

– أو من الطلاب الباحثين عن فرص تدريب تعاوني لغرض إكمال متطلبات التخرج.

– أو من المتطلعين إلى فرصة تدريبية في أحد مجالات الإهتمام.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– الحصول على معدل تراكمي عالي.

نبذة عن الدورة:

تم تصميم برنامج مسك للتدريب عن بعد لدعم الطلاب السعوديين والخريجين الجدد (رجال ونساء) للحصول على تدريب داخلي في منظمة دولية في المجال المهني المناسب. ويعتبر البرنامج فرصة نادرة للتدريب عن بعد واكتساب الخبرة دون مغادرة المنزل مع كبرى الشركات العالمية، وتقام لمدة تتراوح من (8) إلى (12) أسبوع (عن بعد) تبدأ في 14 أو 28 سبتمبر 2020م.

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مجالات التدريب:

– الأعمال

– علوم الحاسب وتقنية المعلومات

– الإبداع والتصميم والأزياء

– الهندسة

– ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة

– الإدارة المالية

– الاستدامة والتقنية الصديقة للبيئة

– الصحة وإدارة الأنشطة الرياضية

– الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلية

– السياحة والضيافة

-التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية

– القانون

– سلسة الإمداد والخدمات اللوجستية

– التسويق

– الإعلام والاتصال والنشر

– العقارات

مزايا البرنامج:

– إثراء سيرتك الذاتية وتعزيز المعرفة في مجال العمل الذي تريده.

– تلقى التدريب على مهارات السوق عند الطلب.

– الحصول على خبرة مهنية دولية معتمدة من منزلك.

– التكيف مع العمل عن بعد وثقافات الشركات.

– صقل المهارات الناعمة وأخلاقيات العمل.

– تشمل الدورة خطة إدارة الحياة المهنية وشهادات التوظيف.

– الحصول على الخطة العالمية للإدارة المهنية (GCMP) وشهادة الأهلية الوظيفية العالمية.

– تغطي الدورة تطوير السيرة الذاتية وإعداد المقابلات وإدارة الوقت والعمل عن بعد.

– مناقشات وندوات اسبوعية عبر الإنترنت تغطي العديد من المواضيع.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/7هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3f9luFk ويستمر حتى الإثنين 1441/12/26هـ (الموافق 2020/8/16م).

تفاصيل أكثر:

https://misk.org.sa/hcd/ar/services…

