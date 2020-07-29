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يتيح لك تطبيق (جهات الاتصال) Google Contacts من جوجل حفظ نسخة احتياطية من جميع جهات الاتصال في هاتفك، وومزامنتها عبر جميع الأجهزة، وبذلك يمكنك الوصول إلى جهات اتصالك في حساب جوجل الخاص بك من أي جهاز، وفي أي وقت.

كما يتيح لك التطبيق سهولة نقل جهات الاتصال الخاصة بك عند التبديل إلى هاتف أندرويد آخر من خلال استيراد جهات الاتصال بسهولة في الهاتف الجديد بمجرد الدخول إلى حسابك في جوجل، ولكن ماذا إذا وجدت أن أحد جهات اتصالك قد حُذف عن طريق الخطأ؟

إليك كيفية استعادة جهات الاتصال المحذوفة من حساب جوجل الخاص بك:

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أولًا: كيفية استعادة جهات الاتصال المحذوفة باستخدام هاتفك:

طالما لم يمر أكثر من 30 يومًا على حذف جهات الاتصال، فيمكنك استعادتها مرة أخرى، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (جهات الاتصال) في هاتف أندرويد الخاص بك.

اضغط على رمز القائمة (ثلاثة خطوط أفقية) في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اضغط على رمز الإعدادات (رمز الترس) في أسفل القائمة المنبثقة.

مرر إلى الأسفل واضغط على خيار (التراجع عن التغييرات) Undo Changes.

إذا كان لديك العديد من حسابات جوجل في هاتفك، فاختر الحساب الذي حُذفت منه جهات الاتصال، ثم حدد (النطاق الزمني) Time Range الذي تم فيه الحذف.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm.

انتظر قليلًا، حيث سيعمل التطبيق على استعادة جهات الاتصال من خلال النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

ثانيًا: باستخدام متصفح الويب في حاسوبك:

توجه إلى موقع التطبيق في متصفح الويب في حاسبوك.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك في المتصفح الذي تستخدمه، فقم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي ارتبطتْ به جهات الاتصال المحذوفة.

اضغط على رمز (الترس) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة لفتح قائمة الإعدادات.

اضغط على خيار (التراجع عن التغييرات) Undo Changes لبدء عملية الاستعادة.

حدد (النطاق الزمني) Time Range الذي حذفت فيه جهات الاتصال الخاصة بك، ثم اضغط على خيار (التراجع) Undo.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك في أسفل الشاشة، يمكنك معرفة أنه جارٍ استعادة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إلى التاريخ أو الوقت الذي حددته.

ملاحظة: إذا مر أكثر من 30 يومًا على إزالة جهات الاتصال، فلن يمكنك استعادتها مرة أخرى، ولكن إذا قمت بنسخ جهات الاتصال الخاصة بك في خدمة التخزين السحابي، فيمكنك تنزيل النسخة الاحتياطية بأكملها للحصول على جهات الاتصال المحذوفة.

