︎ :
.
خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام ” قائداً صحياً” لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .
كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.
تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، و الإبلاغ عن أي حالة اشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تخصص قائد صحي لكل (50) حاجاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.