كوفيد-19 قد يتسبب بضرر في القلب يوازي النوبات القلبية 

︎ :

.



توصلت دراستان جديدتان إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يتسبب في تلف دائم وخطير للقلب، حيث بات من الواضح أنه لا يهاجم الجهاز التنفسي فحسب بل أيضًا القلب والأوعية الدموية والكلى والدماغ.

وألقت الدراستان الألمانيتان الحديثتان الضوء على تأثير الفيروس على القلب، حيث وجدت إحداهما، أن 78% من المتعافين تغير هيكل قلبهم، و76% منهم أظهروا علامات ضرر تشبه أضرار النوبات القلبية.

أما الدراسة الثانية، فقد أُجريت على المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووجدت أن نصفهم لديهم مستويات عالية من وجود الفيروس في القلب.

Advertisements

ولم يتضح بعد كم يستغرق الضرر من الوقت حتى يتلاشى، أو كيف بإمكانه زيادة مخاطر تعرض الناجين للأزمات القلبية أو السكتات الدماغية أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة.

ومع ذلك تفسر الدراستان لماذا يشعر الناجون من المرض بالضعف والإرهاق لأسابيع عدة، وتحث التوصيات الأطباء على مراقبة الناجين لفترة أطول بعد التعافي من كورونا.

الدراسة الأولى:

وأجرى هذه الدراسة باحثون في مستشفى جامعة فرانكفورت بألمانيا وذلك بفحص مقاييس صحة القلب لدى 100 شخص ممن نجوا من الإصابة بفيروس كورونا،نصفهم كانوا بصحة جيدة قبل الإصابة، أما الآخرون فكانوا يمتلكون عوامل الخطر على القلب.

ورأى الباحثون علامات تلف القلب في التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 78 شخصًا من الـ 100، بالإضافة إلى أن 76% منهم لديهم مستويات عالية من بروتين يسمى تروبونين وهو نفسه الموجود في الشخص الذي أصيب بنوبة قلبية.

الدراسة الثانية:

وفي الدراسة الثانية، قام الباحثون من جامعة القلب ومركز الأوعية الدموية، في هامبورج، ألمانيا، بتحليل أنسجة القلب لـ 39 ضحية الإصابة بالفيروس..، واتضح أن معظمهم امتلك علامات واضحة على أن الفيروس وصل إلى القلب.

ووجد العلماء علامات على أن الفيروس كان يتكاثر بنشاط داخل الأنسجة حتى وفاة المرضى.

نتائج مشابهة لتأثير كوفيد-19 على القلب في الولايات المتحدة:

ولاحظ الأطباء في الولايات المتحدة شكوى المصابين بفيروس كورونا من مشاكل في القلب، وتتضمن ذلك الشباب الذين ليس لديهم تاريخ مرضي، حيث زاد معدل إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بمعدلات مقلقة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

