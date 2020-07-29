

طرابلس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للجزائر ولقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك لتونس ولقائه مع الرئيس قيس سعيّد، لبحث الأوضاع الإقليمية والأزمة الليبية، موضحة تصريحات سموه أن هناك توافق بين المملكة وتونس والجزائر حول الملف الليبي بأن لا بد أن يكون الحل ليبي-ليبي، يفضي إلى تسوية سلمية تنهي الصراع وتحمي ليبيا من الإرهاب ومن التدخلات الخارجية.

وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات أساسًا لأي حل سياسي في ليبيا، مضيفًا أن كل المبادرات التي يمكن أن تطرح لتعزيز تفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله هي أمور مقبولة.

وتناولت معاناة المواطنين في العاصمة طرابلس والمدن الغربية والجنوبية من استمرار انقطاع الكهرباء يوميا لأكثر من 20 ساعة، مع انقطاع المياه عن مدن الغرب الليبي والعاصمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة و قدوم عيد الأضحى المبارك، موضحة الوقفات الاحتجاجية من قبل المواطنين في العاصمة أمام المجلس الرئاسي لليوم 12 على التوالي لإيجاد حل لهذه الأزمة.

ونوهت إلى إعلان مجموعة من النشطاء والوجهاء في مدينة سبها تأسيس «مجلس إقليم فزان»، مؤكدين أن الكيان الجديد تلتئم فيه مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوارق بعيدًا عن النعرات القبلية والجهوية، آملين أن يكون نواة لإعادة توحيد ليبيا التي لا تقبل التقسيم، مشددين على أن أبناء الإقليم لهم الحق في أن يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد.

وتطرقت صحف ليبيا إلى لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيّه النواب والشيوخ، ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا، مستعرضا الدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار، والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

// انتهى //

07:44ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.