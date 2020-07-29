السعودية اليوم / فيضانات عارمة تضرب شمال شرقي اليابان



طوكيو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات اليابانية أنه تم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال شرقي اليابان بإخلاء منازلهم اليوم الأربعاء، حيث تسبب هطول قياسي للأمطار في حدوث فيضانات عارمة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر موجامي خارج ضفتيه في مقاطعة ياماجاتا، لتغمر المياه المنازل والطرق، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

ويحاول السكان المحليون الاحتماء وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي وسط مخاوف من جائحة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء حيث تسبب الموسم المطير في هطول أمطار قياسية على بعض مناطق الشمال الشرقي.

// انتهى //

07:08ت م

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طوكيو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات اليابانية أنه تم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال شرقي اليابان بإخلاء منازلهم اليوم الأربعاء، حيث تسبب هطول قياسي للأمطار في حدوث فيضانات عارمة.وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر موجامي خارج ضفتيه في مقاطعة ياماجاتا، لتغمر المياه المنازل والطرق، حسبما أظهرت لقطات مصورة.ويحاول السكان المحليون الاحتماء وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي وسط مخاوف من جائحة كورونا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء حيث تسبب الموسم المطير في هطول أمطار قياسية على بعض مناطق الشمال الشرقي.// انتهى //07:08ت م0010

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