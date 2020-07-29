شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يبدع في تصميم لوحة لولي العهد بـ " الروبيك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): برع الشاب عبد الرحمن العجمي في تصميم لوحة لصاحب السمو الملكي الأمير برع الشاب عبد الرحمن العجمي في تصميم لوحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، باستخدام مكعبات " الروبيك " . واعتمد الشاب عبد الرحمن على طريقة " الروبيكوبيزم " في صناعة اللوحة التي أبدع فيها. واستخدم الشاب 750 مكعبا لعمل اللوحة، التي بلغ طولها 1.68 مترًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مواطن يبدع في تصميم لوحة لولي العهد بـ " الروبيك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.