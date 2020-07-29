بالفيديو..الاحتفال بتعافي مريض بمدينة الملك سعود بعد 30 يومًا على جهاز التنفس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتفل أبطال العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بخروج مريض بعد تعافيه من كوفيد 19 وذلك بعد تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة. احتفل أبطال العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بخروج مريض بعد تعافيه من كوفيد 19 وذلك بعد تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة. ووثق مقطع فيديو، توديع الفريق الطبي، للمتعافي بعد معركة شرسة مع الفيروس، قضى فيها 30 يوماً على جهاز التنفس الصناعي. وظهر المتعافي ملوحا لمودعيه ويشكرهم بينما يصفقون له ويتمنون له السلامة. Advertisements

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