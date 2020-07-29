شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تتفاعل مع صاحبة " مبسط الدمام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته " صدى " لامرأة في حي طيبة بالدمام، تناشد المسؤولين، بمساعدتها في استخراج تصريح لبسطتها ودعمها، تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مع المقطع.

وناشدت أمانة المنطقة الشرقية صاحبة المبسط بالتواصل معها عبر الخاص بحساب الأمانة وتزويدها بأرقام التواصل لاتخاذ اللازم.

وكانت المرأة قد أعربت عن حاجتها الماسة للحصول على تصريح، قائلة: " يكفيني إني جالسة في هالحر وهالظروف كلها، ويشهد الله إني في حاجة ماسة ولا أبغى أحتاج أي أحد إلا الله " .