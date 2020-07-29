بالفيديو..وصول مغربي إلى مكة على الدراجة بعد رحلة انطلق بها عام 2017

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول شاب مغربي إلى مكة المكرمة أخيرًا، وذلك بعد رحلة انطلق بها على دراجته وسيرًا على الأقدام. وثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول شاب مغربي إلى مكة المكرمة أخيرًا، وذلك بعد رحلة انطلق بها على دراجته وسيرًا على الأقدام. وأوضح الشاب ويدعى " ياسين " أنه انطلق في رحلته منذ عام 2017 م، بنية أداء فريضة الحج. يذكر أنه بسبب فيروس كورونا، وقرار محدودية الحج هذا العام، ذهب ياسين إلى أبها وخلال استضافته تم وعده بأن حجه وحج والده سيكون مكفولا العام القادم.

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