التدابير الوقائية في مواجهة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ لمتحدثي اللغة الفلبينية

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لمتحدثي اللغة الفلبينية

عقوبات مخالفة التدابير الوقائية في مواجهة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩. اللي عنده سواق او عامل فلبيبي يرسلها له كثير منهم مايدري عنها





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