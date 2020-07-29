أخبار السعودية اليوم.. «النيابة العامة» تتابع تعرض مواطنة للإيذاء.. والدفاع المدني يحذر من 4 مخالفات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، التحديات التي تواجه المنطقة، وفيما بتعلق بالشأن الداخلي أكّدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، وإلى التفاصيل:

الأمير فيصل بن فرحان: تطابق كبير مع تونس حول الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك تطابقًا كبيرًا في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة، وذلك خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، كما أعرب عن استعداد المملكة المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون وتضع حدًا للأزمة؛ مضيفًا أن الأزمة أثرت سلبًا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.

قبل ساعات من نقل واستبدال كسوة الكعبة.. «شؤون الحرمين»: جاهزون

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء غد الأربعاء، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك جريًا على عادتها السنوية، وستستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة.

وأكّدت الرئاسة عن كامل جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).

رسميًا.. الشيخ المنيع يلقي خطبة عرفة خلال موسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بتكليف معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

تخصيص قائد صحي لكل ٥٠ حاجًا.. وتحديد مهامه

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام «قائدًا صحيًا» لكل ٥٠ حاجًا؛ للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏

«التنمية الاجتماعية» تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع الشراء والتبرع بالأضحية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع أيام عشر ذي الحجة؛ للتسهيل على الراغبين في أداء شعيرة الحج بشكل منظم ومحوكم وموثوق ودون الحاجة لزيارة أسواق الأنعام.

النيابة العامة: نتابع واقعة تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء

أكد مصدر في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على ما تمَّ رفعه من قبل مركز الرصد النيابي خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى معلوماتي يتضمن نشر إحدى المواطنات صورًا شخصية ومقاطع مرئية لها عبر أحد المنصات الاجتماعية، وإفادتها أنها تعرَّضت للعنف والإيذاء.

الدفاع المدني يحذر من 4 مخالفات.. تبدأ بالغرامة المالية وتشمل «إبعاد المقيم»

أوضح الدفاع المدني السعودي عقوبة تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث سيعاقب المخالف 1000 ريال في المرة الأولى وتتضاعف في حالة التكرار.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع «تويتر»: «عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.. عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.. عدم الالتزام بالإجراءات المعتمة عند ارتفاع درجة الحرارة)، وذلك في الحالات المنصوص عليه في تلك الإجراءات والتدابير».

وزارة الصحة تعلن نسبة كورونا الجديدة بين الذكور والإناث.. وتوجه نصيحة

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم بفيروس كورونا وعددها 1897حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 41% والذكور 59%، لافتةً أنه تمَّ إجراء (64137) فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3174886) فحصًا، ودعت الجميع للحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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بالفيديو.. وزارة الصحة للمواطنين: لا تحولوا فرحة العيد إلى مصدر للخطر

وجَّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، نصيحة إلى المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقال خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: أرجوكم.. لا نريد أن تكون فرحة العيد مصدرًا للخطر على صحتنا، يمكننا أن نبتهج وأن نفرح ونلتقي بقلوبنا مع تطبيق التباعد بالمسافات الآمنة والالتزام بالسلوكيات الصحية.

مواطن يتهم مجمعًا طبيًا خاصًا بإصابة 7 عائلات بكورونا

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أنَّ الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة فتحت التحقيق مع مسؤولي مجمع طبي خاص في اتهامات بالإهمال وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للكشف على مصابي فيروس كورونا (كوفيد 19) ما تسبَّب في تشخيص خاطئ لأحد المواطنين، الأمر الذي تسبَّب في إصابة 7 عائلات مخالطة له.

لجميع القطاعات.. زيادة أسرّة العناية المركزة بمستشفيات حفر الباطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوة الثلاثاء، عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن للقطاعات كافة بنسبة 79%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

«المرور»: ضوابط للتعامل مع مخالفات ما فوق الـ20 ألف ريال قبل إحالتها للمحكمة

كشف المرور السعودي عن ضوابط التعامل في حال التأخر عن سداد المخالفات المرورية بقيمة 20 ألف ريال فأكثر، جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم، جاني رسالة بالمبادرة بالسداد خلال ٣٠ يومًا وش الإجراء المترتب في عدم السداد علمًا أن عليه ٣٢ ألف ريال.. وماقدر اسددها دفعه وحده».

متحدث الأمن العام: ضبطنا 244 مخالفًا تسللوا إلى المشاعر المقدسة

ضبطت قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، 244 مخالفًا، توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج، بالمخالفة للإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، جاء ذلك وفق ما صرّح به المتحدث الرسمي للأمن العام، إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مديرية الجوازات: طريقتان لمغادرة «الحالات الاستثنائية» للمملكة

حددت المديرية العامة للجوازات طرق التعامل مع الحالات الاستثنائية للخروج من المملكة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحالات الاستثنائية يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة.

مصادر تطلع «عاجل» على تعديل خطة العودة للمدارس.. وخبير يوضح النطاقات

قالت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، إنَّه من المتوقع أن يطرأ تعديل على آلية العودة للمدارس التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا التي تمحورت حول ثلاثة نطاقات رئيسية كنماذج تشغيلية حسب الحالة الصحية لكل نطاق وهذه النطاقات هي (أحمر، برتقالي، أخضر)، على أن يتم تحديثها في ضوء المستجدات التي ترد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

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