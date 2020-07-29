العثور على مفقود عاكفة ميتا

عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران على جثة مفقود جرفته سيول وادي عاكفة. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، أن عمليات الدفاع المدني بمنطقة نجران تلقت فجر الإثنين بلاغاً يفيد باجتراف السيل لمركبة تابعة لقوات وزارة الحرس الوطني، بقيادة أحد منسوبيهم، أثناء تأديته مهام عمله نتيجة للأمطار التي هطلت على منطقة نجران، وذلك بوادي عاكفة بمركز عاكفة، وعلى الفور تم نقل فرق البحث والإنقاذ المائي والمعدات اللازمة للموقع للقيام بعمليات البحث وتمشيط الموقع، بدءا من موقع السقوط وباتجاه جريان السيل، ونظراً لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقود عند منتصف ليل أمس. وفجر الثلاثاء عاودت فرق الدفاع المدني بنجران بمشاركة الجهات المساندة من الحرس الوطني وحرس الحدود والفرق التطوعية عمليات البحث والتمشيط في وادي عاكفة، بدءً من نقطة الاجتراف والقيام بتفتيش كافة المواقع المحتملة مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني، للبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي،والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة.

وفي تمام الساعة 12 ظهرا تم العثور على جثة المفقود على مسافة تقدر بحوالي 5 كيلومترات من موقع الاجتراف عن طريق فرق البحث من الجهات المساندة من الحرس الوطني، وتم انتشال الجثة من منطقة مغمورة بالمياه وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.