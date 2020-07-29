حج / وزير الشؤون الإسلامية يقف غدا على جاهزية أفرع الوزارة في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن



منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

يقف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ظهر يوم غد الأربعاء على استعدادات قطاعات الوزارة، وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، والخطط الموضوعة لتطبيق البروتوكولات الصحية، وذلك عبر الاتصال المرئي " ZOOM " .

وسيلتقي معاليه بالعاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين في مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على استعداداتهم وجاهزيتهم في خدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، التي عملت عليها الوزارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية بشأن جائحة

ودعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة إلى التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية على الهاتف المحمول 0557774222 .

// انتهى //

04:43ت م

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منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسيقف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ظهر يوم غد الأربعاء على استعدادات قطاعات الوزارة، وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، والخطط الموضوعة لتطبيق البروتوكولات الصحية، وذلك عبر الاتصال المرئي " ZOOM " .وسيلتقي معاليه بالعاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين في مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على استعداداتهم وجاهزيتهم في خدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، التي عملت عليها الوزارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية بشأن جائحة كورونا ودعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة إلى التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية على الهاتف المحمول 0557774222 .// انتهى //04:43ت م0296

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