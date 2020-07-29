

رياض الخبراء 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة الخدمات استعداداتها لمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز جميع المنتزهات العامة والحدائق ومضامير المشي للزوار وذلك بالنظافة وتهذيب المسطحات الخضراء والتأكد من سلامة وجاهزية ألعاب الأطفال في المنتزهات.

وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء المهندس نايف أبو سرداح أنه تم الانتهاء من تجهيز المسالخ النموذجية وزيادة الطاقة البشرية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد مع تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن البلدية وضمن الجهود المجتمعية أصدرت عددا من المواد التوعوية لطرق شراء الأضحية والتعريف بالأماكن المخصصة للذبح، كما قامت البلدية بتوزيع الأكياس الخاصة بجمع بقايا الأضاحي وأكياس اللحوم.

وأكد أبو سرداح أن بلدية محافظة رياض الخبراء تكثف الجولات الرقابية على جميع محلات اللحوم والأسواق الغذائية والمطاعم والحلاقين للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لسلامة المستفيدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رياض الخبراء تنهي تجميل الطرق والمضامير وتنفذ أعمال توعوية لموسم عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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