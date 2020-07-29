شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" نقلة للتوصل إلى حل سياسي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير ، اليوم الأربعاء، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تمثل نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

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