شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع : جهود ولي العهد أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

الجهود التي يقودها

أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ

بهدف تحقيق الامن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

قال، اليوم الاربعاء أنولي العهداتفاق الرياض

وأضاف

"أحيي فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق ، وأنظر بتفاؤل وثقة بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني الشقيق" .

وأشار إلى أن موافقة الاطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالاخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وانهاء الأزمة.

ويمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل "اتفاق الرياض" عامل رئيسي في الوصول إلى ذلك اضافة الى دعم جهود المبعوث الاممي لليمن للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن، ومشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول الى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لامكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية .