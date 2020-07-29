شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز والان نبدء بالتفاصيل

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب «المرحلة الخامسة» وتعز «المرحلة الثانية»، يستفيد منها 5.829 فردا.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز د. عبدالله المعلم أن الاتفاقية وقّعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض وسيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.