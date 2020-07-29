شكرا لقرائتكم خبر عن نقص العمالة يجمد 40 % من «مراكب الروبيان» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استعد صيادو الشرقية، لموسم الروبيان 2020، الذي ينطلق رسميا بعد أقل من 48 ساعة، وأتموا إجراءات التراخيص المتعلقة بعمل المراكب، إلا أن مشكلة نقص العمالة بسبب جائحة « كورونا »، تظل العائق الأكبر حتى الآن، فيما طالب الصيادون بتفعيل نظام الإعارة لحل الأزمة.

موسم مميز

وبين كبير الصيادين محمد المرخان، أن الصيادين أنهوا إجراءات تغيير رخص صيد السمك إلى الروبيان، للموسم الذي يبدأ من 1 أغسطس، وينتهي في 31 يناير 2021م، متوقعا موسما متميزا، خاصة مع منع صيادي البحرين من «الجرف»، وانطلاق الموسم في الأول من أغسطس، وليس قبل موعده كما كان يحدث سابقا.

توقف المراكب

وأضاف أن المشكلة الكبرى تتمثل في نقص العمالة، وذلك بسبب عدم عودتها في الموسم الحالي بسبب جائحة «كورونا»، التي أعاقت السفر، مشيرا إلى أن الأزمة قد تتسبب في توقف 40 % من المراكب.

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وطالب «المرخان» بتفعيل نظام إعارة الصيادين لحل 15 % من أزمة توقف المراكب، مشيرا إلى أن هذا النظام قائم بالفعل إلا أن تطبيقه محدود بسبب بعض المخالفات.

مخالفات الصيادين

وأوضح «المرخان»، أن هناك مخالفات لبعض الصيادين، أغلبها يتمثل في عبور المناطق التجارية والأسياف، بنسبة 90 %، إضافة إلى مخالفات الطرادات بنسبة 70 %، ومخالفات اللنشات 30 %.

وتابع: إن هناك مخالفات متعلقة بتعدي الحدود الإقليمية، لبعض اللنشات، بنسبة 30 %، إضافة إلى مخالفات صيد الأسماك في موسم الروبيان، الذي يحظر مرافقة صيد السمك مع الروبيان إن كانت الرخصة لصيد الروبيان فقط، بينما يسمح له فقط بصيد 4 بانات أو ثلاجات أو سلات تزن كل واحدة 35 كيلو جراما، وهي المخالفة التي تشكل نحو 4 % فقط.