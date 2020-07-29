شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويضات «نيوم» خلال «الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق «تنمية» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل يومي صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع «نيوم»، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

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