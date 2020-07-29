شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لدبلومات جامعة الملك خالد إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم. وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

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