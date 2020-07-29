شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لدبلومات جامعة الملك خالد إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.
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