شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف مرشح للقبول بجامعة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس جامعة تبوك د. عبدالله الذيابي، نتائج القبول للعام الجامعي القادم، التي تضمنت ترشيح أكثر من 9000 طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. زيد بصفر جميع المرشحين للدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح، حيث يظهر له التخصص الذي قبل عليه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقا، مبيناً أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وشدد على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها 10 أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً، أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح ستصله رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي، ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة، وأشار إلى أن عدد التخصصات، التي تم الترشيح عليها 52 تخصصاً للطلاب و58 تخصصاً للطالبات تغطي 33 برنامجاً أكاديمياً.