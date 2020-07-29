شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيع» خطيب يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام. يذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

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