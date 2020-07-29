شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثلا للمملكة بمنظمة الإبل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل «ICO» برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية ، على ترشيح الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، ممثلا للمملكة في المنظمة، كما وافق المجلس على تعيين الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائبا لرئيس المنظمة الدولية للإبل عن دولة المقر «المملكة العربية السعودية». وتقوم المنظمة الدولية للإبل بجهود كبيرة في إطار سعيها إلى تعزيز أنشطة الإبل عالميا، والمساهمة في الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ومساهمة الإبل في الإنجازات التنموية، ونشر رسالة أمن وسلام ومحبة بين جميع دول العالم، ونشر ممارسة أنشطة الإبل دون تمييز بين الأجيال، وذلك بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وزيادة التقارب بين الشعوب وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها.

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