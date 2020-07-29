شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط أمنية لمنع وصول «غير النظاميين» للمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد الحربي، جاهزية القوات المشاركة في منطقة مكة المكرمة، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لاتخاذ كل الترتيبات بما يضمن سلامة الحجاج، ومتابعة ألا يدخل المشاعر إلا المصرح له بالحج.

نقاط أمنية

وأشار الفريق الحربي إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

وأكد خلال تفقده القوات المشاركة في المسجد الحرام وعددا من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة، أمس، أنه لم يتم رصد أي حملة وهمية، بفضل المتابعة الأمنية والطوق الأمني المحكم؛ لضمان عدم وصول أي حاج غير نظامي إلى المشاعر المقدسة.

حج استثنائي

Advertisements

وأضاف إن هذا الحج استثنائي في كل مراحله؛ للحفاظ على الحجاج صحيًا، في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا ضرورة المحافظة على سلامة كل من يعمل على خدمة الحجاج، من جهات عسكرية ومدنية وخدمية.

واجهة حضارية

وتابع مدير الأمن العام مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي، الواقع على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، الذي شارف على الانتهاء. وقال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، إن المشروع النموذجي هو واجهة معمارية حضارية وبصرية للقادمين إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، ويسهم في تقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، مشيرًا إلى أن المشروع يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات، ومكاتب إدارية، ومسجد، ومبانٍ نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

مراكز أمنية

وتفقد الفريق الحربي قيادة أمن الطرق بالشميسي، يرافقه نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية، دشن خلالها عددًا من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية، وأعلن انطلاقة مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق، تتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا، ودوريات أمن الطرق بالحديبية، ودوريات أمن الطرق بالكر، ومركز الضبط الأمني بالحديبية، ليبدأ فور التدشين رجال الأمن تنفيذ المهام الموكلة إليهم.