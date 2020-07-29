الارشيف / اخبار السعوديه

تشكيل مجلس هيئة الفنون البصرية برئاسة وزير الثقافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس هيئة الفنون البصرية برئاسة وزير الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من د. ندى محسن شبوط، وفادي بن محمد جميل، وفيصل بن فاروق تمر، وفهد بن عادل المنديل، وكريس ديركون.

وسيقوم مجلس الإدارة بإصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، وسيشرف المجلس على تنفيذ إستراتيجيات الهيئة، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، ويسن اللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية. وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وجاء قرار تشكيل مجالس الهيئات كخطوة تأسيسية تتبع إطلاق وزارة الثقافة للهيئات الثقافية في مطلع عام 2020م، وذلك من أجل إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، وتعد هيئة الفنون البصرية واحدة ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة، وستتولى مسؤولية تطوير القطاع، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمبدعين السعوديين الممارسين للفنون البصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مجلس هيئة الفنون البصرية برئاسة وزير الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا