شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس هيئة الفنون البصرية برئاسة وزير الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من د. ندى محسن شبوط، وفادي بن محمد جميل، وفيصل بن فاروق تمر، وفهد بن عادل المنديل، وكريس ديركون.

وسيقوم مجلس الإدارة بإصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، وسيشرف المجلس على تنفيذ إستراتيجيات الهيئة، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، ويسن اللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية. وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وجاء قرار تشكيل مجالس الهيئات كخطوة تأسيسية تتبع إطلاق وزارة الثقافة للهيئات الثقافية في مطلع عام 2020م، وذلك من أجل إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، وتعد هيئة الفنون البصرية واحدة ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة، وستتولى مسؤولية تطوير القطاع، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمبدعين السعوديين الممارسين للفنون البصرية.