شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس هيئة الفنون البصرية برئاسة وزير الثقافة والان نبدء بالتفاصيل
وسيقوم مجلس الإدارة بإصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، وسيشرف المجلس على تنفيذ إستراتيجيات الهيئة، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، ويسن اللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية. وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وجاء قرار تشكيل مجالس الهيئات كخطوة تأسيسية تتبع إطلاق وزارة الثقافة للهيئات الثقافية في مطلع عام 2020م، وذلك من أجل إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، وتعد هيئة الفنون البصرية واحدة ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة، وستتولى مسؤولية تطوير القطاع، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمبدعين السعوديين الممارسين للفنون البصرية.
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