شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار الدمام» يستقبل أول إرسالية لطيور الزينة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المحجر الحيواني والنباتي بمطار الملك فهد الدولي والتابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أول إرسالية من طيور الزينة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الإرسالية، تشمل 7700 من الطيور، لخمسة أنواع مختلفة قادمة من دولة باكستان، وهي الأولى التي ترد عن طريق المحجر الحيواني والنباتي بالمطار.وأضاف أن محجر المطار هو المنفذ الوحيد الذي يمكن استيراد الطيور الحية من خلاله في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن جميع الشحنات التي تصل إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية تطبق عليها كافة الاشتراطات المعنية لمنع دخول أي أمراض وبائية التي قد تضر بالثروة الحيوانية بالمملكة.

وحث «المطيري» العاملين بالمنفذ بسرعة إنهاء إجراءات الفسح عند استيفاء شروط الاستيراد للطيور الحية وذلك تحقيقا للرؤية الكريمة من ولاة الأمر 2030.

وأوضح مدير محجر المطار د. هشام المطلق، أن الاستيراد يكون وفق اللوائح والاشتراطات التي حددتها الوزارة والتي تتوافق مع نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية بالمملكة. وبين أنه يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد للطيور الحية عبر منصة أنعام الإلكترونية واستيفاء جميع المتطلبات الخاصة بذلك.

وتابع «المطلق» أنه جار العمل على إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للإرسالية القادمة من باكستان بمختبر المنفذ للتأكد من سلامتها وخلوها من إنفلونزا الطيور وفسحها مؤقتا على أن تحجز الإرسالية في مستودع التاجر لحين ورود نتائج باقي الفحوصات.