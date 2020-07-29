شكرا لقرائتكم خبر عن 697 جولة تكشف 73 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 50 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى 23 مخالفة تكدس في المراكز التجارية، وذلك خلال 697 جولة رقابية صحية. وأتمت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 944 موقعا، بمشاركة 9542 فردا من العاملين بالنظافة. وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة.

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