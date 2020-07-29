شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتهيئة حدائق الجبيل لاستقبال «الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية محافظة الجبيل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تهيئة مصليات العيد والساحات المحيطة.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الدويش، أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، وواصلت جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات المنازل والأسواق خلال إجازة العيد.

ونوه بأنه تم وضع خطة عمل لسوق الأغنام قبل عيد الأضحى لضمان الذبح وفقا للاشتراطات الصحية السليمة والقضاء على الذبح العشوائي من قبل الجزارين خارج المسلخ، إضافة إلى تشديد الرقابة على محلات الجزارة والمطابخ بالمحافظة لضبط أي مخالفات والتأكد من حصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية، التي تثبت خلوهم من الأمراض وأن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية وعليها أختام البلدية.

وبيَّن رئيس البلدية أنه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في الكورنيش والحدائق العامة، ومنها تعقيم وتغسيل كراسي الجلوس وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها.